ترامب اكد بانه سنحل مشكلة إيران ولا يمكنهم امتلاك سلاح نووي: لا أستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانه سنحل مشكلة إيران، وهي قريبة جداً من الحصول على سلاح نووي لكني لن أسمح بذلك، واردف "طهران تريد التعامل معنا لكنها لا تعرف كيفية ذلك، وانا لا أستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية".

واكد ترامب في تصريح له، بانه لن نسمح لأي دولة باستغلالنا تجارياً، والرسوم الجمركية وسيلة لتقوية اقتصادنا.