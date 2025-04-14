اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانه سنحل مشكلة إيران، وهي قريبة جداً من الحصول على سلاح نووي لكني لن أسمح بذلك، واردف "طهران تريد التعامل معنا لكنها لا تعرف كيفية ذلك، وانا لا أستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية".
واكد ترامب في تصريح له، بانه لن نسمح لأي دولة باستغلالنا تجارياً، والرسوم الجمركية وسيلة لتقوية اقتصادنا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب اكد بانه سنحل مشكلة إيران ولا يمكنهم امتلاك سلاح نووي: لا أستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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