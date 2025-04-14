الصدي استقبل السفير الهولندي وعرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي ملف الصرف الصحي في زحلة

التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي سيريل ديولاين، على رأس وفد ضم مديري مشروعين في البعثة إيفانكا تودوروفا وستيفانو بانيغيتي، الاقتصادي في البعثة جيمي البسوسي، خبيرين من أوروبا أريانا سيلا وسايمون ستون.

وتناول البحث عمل البعثة في لبنان والمشاريع التي تنفذها. كما تطرق المجتمعون إلى ملف الصرف الصحي في زحلة.

وكذلك، عرض الصدي مع السفير الهولندي فرانك مولن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.