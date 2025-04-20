الدفاع المدني السوري: حرائق كبيرة بمناطق حرجية في ريف حماة الغربي

أعلن الدفاع المدني السوري عن حرائق كبيرة وامتداد النيران إلى مناطق حرجية جديدة في منطقة وادي العيون بالقرب من مدينة مصياف بريف حماة الغربي، نتيجة اشتداد سرعة الرياح. وذكر انه تواجه فرق الإطفاء صعوبات كبيرة في الوصول إلى الحرائق والتعامل معها بسبب الطبيعة الجبلية شديدة الوعورة للمنطقة.

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