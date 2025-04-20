المطران إبراهيم لـ"النشرة": نتمنى أن تكون القيامة قيامةً حقيقيةً للدولة وتكون بخدمة الإنسان بلبنان

تمنّى رئيس أساقفة زحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم أن تكون قيامة المسيح قيامةً حقيقيّةً للدّولة، لكي تنهض بمؤسّساتها وتكون بخدمة الإنسان في لبنان، مشيرًا إلى أنّ المسيرة طويلة وصعبة لكنّها ليست مستحيلة.

وفي رسالة عبر "النشرة" لمناسبة عيد الفصح، أوضح أنّ "القيامة تدعونا إلى النّهوض من جديد، وأن نقوم ببلدنا إلى القيامة وإلى أنوار القبر الخالد"، مشدّدًا على أنّ "لبنان مستمر في مسيرته الحضاريّة، الّتي بدأت قبل التّاريخ ومستمرّة إلى ما بعده".