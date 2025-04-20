كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في مصر

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعرالذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في التعاملات الفورية اليوم الأحد، وذلك بعد ارتفاع كبير في سعر الذهب خلال الفترة الماضية، مدعومًا بصعود سعر أونصة الذهب لمستويات قياسية.

شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.

- عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.

- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.

- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.

خسائر كبيرة بسوق العقود الآجلة الأمريكية، وأثرت سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، نتيجة تزايد المخاوف بشأن إمكانية فقدان السوق الصيني أحد أهم أسواق الرقائق،، مما دعم صعود الذهب

رغم هذه التوترات أعلنت إدارة ترامب عن إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا لبعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة، مع استثناء الإلكترونيات من ضريبة 145% المفروضة على الصين.

وفي ظل هذه الأجواء المضطربة زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن خاصة في غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين. وقد ساهمت توقعات المؤسسات المالية العالمية بارتفاع أسعار الذهب في تعزيز هذا الاتجاه.