موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

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تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى ، برئاسة محمد الدماطى عضو مجلس الإدارة، اليوم، إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد انتهاء مباراة المارد الأحمر مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت عصر أمس السبت في جوهانسبرج.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.







طاقم تحكيم مباراة الاهلى وصن داونز فى دوري الابطال طاقم تحكيم مباراة الاهلى وصن داونز فى دوري الابطال

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقىمباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).



كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا



تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.