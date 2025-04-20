موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 20 أبريل 2025 06:30 ص
تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى ، برئاسة محمد الدماطى عضو مجلس الإدارة، اليوم، إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد انتهاء مباراة المارد الأحمر مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت عصر أمس السبت في جوهانسبرج.
ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.
موعد مباراة الاهلى القادمة أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقى
مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
طاقم تحكيم مباراة الاهلى وصن داونز فى دوري الابطال
اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا
كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.
تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.
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