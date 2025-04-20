شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يترقب توثيق عقده مع نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأحد، 20 أبريل 2025 07:00 ص
وكشف مصدر مقرب من الجزيرى أن عقد اللاعب سارٍ مع القلعة البيضاء بمجرد توقيعه عليه، موضحاً أن خطوة توثيق العقود فى اتحاد الكرة يتم اتخاذها مع بداية الموسم الجديد، لافتاً إلى أنه لا توجد مشكلة من اللاعب تجاه القلعة البيضاء.
واستقر مسئولو الزمالك على وضع سيناريو موازٍ للصفقات المقرر التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، حال تعثر انضمام أي من اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفى،وجهز الأبيض بديلين أجانب للتعاقد معهما حال فشل انضمام بولبينة للفريق في الانتقالات الصيفية، خاصة أن دخول اللاعب ضمن اهتمامات الزمالك للتعاقد معه لم يصل إلى الشكل الرسمي حتى الآن.
يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل، فى ثالث جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.
وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.
ويتواجد الزمالك فى المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.أما المصري فيأتي فى المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات، فيما نال 3 خسائر أيضًا فى الموسم الحالى من الدوري المصري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز