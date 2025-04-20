شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يترقب توثيق عقده مع نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب التونسي سيف الدين الجزيري ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، توثيق عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن هذه الخطوة ستكون مع بداية الموسم الجديد، فى ظل الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية برغبة النادى فى إعارة اللاعب بعد تراجع مستواه.

وكشف مصدر مقرب من الجزيرى أن عقد اللاعب سارٍ مع القلعة البيضاء بمجرد توقيعه عليه، موضحاً أن خطوة توثيق العقود فى اتحاد الكرة يتم اتخاذها مع بداية الموسم الجديد، لافتاً إلى أنه لا توجد مشكلة من اللاعب تجاه القلعة البيضاء.

واستقر مسئولو الزمالك على وضع سيناريو موازٍ للصفقات المقرر التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، حال تعثر انضمام أي من اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفى،وجهز الأبيض بديلين أجانب للتعاقد معهما حال فشل انضمام بولبينة للفريق في الانتقالات الصيفية، خاصة أن دخول اللاعب ضمن اهتمامات الزمالك للتعاقد معه لم يصل إلى الشكل الرسمي حتى الآن.