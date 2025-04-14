ضغوط على حماس لإطلاق سراح 10 رهائن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: ذكرت مصادر إسرائيلية أن هناك مساعي لإطلاق سراح 10 رهائن بدلاً من خمسة تم الاتفاق عليهم سابقاً.

وقد وافقت حركة حماس على إطلاق سراح 5 رهائن محتجزين في غزة، وتقول مصادر إن الحركة وافقت على اطلاق 9 رهائن، في حين تتم ممارسة ضغوط لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، بحسب تقارير إعلامية يوم الاثنين.

مصادر فلسطينية ومصرية قالت لرويترز إن الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في القاهرة انتهت دون تحقيق تقدم واضح. وقالت المصادر إن حماس متمسكة بموقفها بأن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف الحرب في غزة.

ومن جانبها أعلنت إسرائيل أنها لن تُنهي الحرب إلا بالقضاء على حماس. ورفضت الحركة أي مقترح لإلقاء سلاحها.

لكن على الرغم من هذا الخلاف الجوهري، قالت المصادر إن وفد حماس بقيادة رئيس الحركة في غزة خليل الحية أظهر بعض المرونة بشأن عدد الرهائن الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في حال تمديد الهدنة.

وصرح مصدر مصري لرويترز بأن الاقتراح الأخير لتمديد الهدنة سيشهد إطلاق حماس سراح عدد أكبر من الرهائن. وصرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لإذاعة الجيش يوم الاثنين بأن إسرائيل تسعى لإطلاق سراح نحو 10 رهائن في الوقت الذي أعلنت حماس موافقتها على موافقتها على إطلاق سراح 5.

وقال المصدر المصري إن حماس طلبت مزيدا من الوقت للرد على المقترح الأخير. وقال المصدر المصري إن "حماس ليس لديها مشكلة، لكنها تريد ضمانات بأن توافق إسرائيل على بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، مما يؤدي إلى إنهاء الحرب.

أُطلق سراح نحو 33 رهينة إسرائيليًا من أسر حماس مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي استمرت ستة أسابيع، والتي بدأت في كانون الثاني (يناير). لكن المرحلة الثانية ، التي كان من المقرر أن تبدأ في بداية آذار (مارس) وتؤدي إلى نهاية الحرب، لم تُطلق قط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أيد قرار إسرائيل باستئناف حملتها ودعا السكان الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع، الأسبوع الماضي إنه تم تحقيق تقدم في ملف إعادة الرهائن.