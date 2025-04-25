أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن "مقتل 11 علويًا على الأقل، بينهم طلبة جامعيون، قتلوا في محافظة حمص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد مداهمات نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، على خلفية طائفية"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، الأمر الذي أثار حالة من الرعب بين السكان.
وقال المرصد إنّ "في إطار حملة المداهمات الأمنية التي نفذتها قوى الأمن العام، في أحياء ذات غالبية علوية بمدينة حمص، وصل عدد المعتقلين منذ انطلاق الحملة إلى 8 مدنيين".
وأضاف "يخشى الأهالي من أن تشكّل هذه الحوادث بداية لموجة جديدة من الفوضى الأمنية وتصفية الحسابات في المحافظة، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة وجدية لوقف هذا المسار الخطير".
كانت هذه تفاصيل خبر "المرصد السوري": مقتل 11 مدنيًا علويًا في حمص إثر مداهمات لقوات الأمن خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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