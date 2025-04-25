أكّد النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس" أبو عبيدة، أنّ "مقاتلينا ما زالوا يخوضون معارك بطوليّة، وينفّذون كمائن مُحكَمة ويتربّصون بقوّات العدو، لإيقاعها في مقتلة محقّقة في المكان والتّوقيت والطّريقة الّتي يختارونها".
وشدّد في تصريح، على أنّ "بطولات مقاتلينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح، هي مفخرة ومعجزة عسكريّة وحجة على كل شباب الأمّة وقواها"، مشيرًا إلى أنّ "مقاتلينا في العقد القتاليّة والكمائن الدّفاعيّة، جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثّبات حتّى النّصر أو الشّهادة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: مقاتلونا يخوضون معارك وينفذون كمائن ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها بمقتلة محققة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.