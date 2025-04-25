أبو عبيدة: مقاتلونا يخوضون معارك وينفذون كمائن ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها بمقتلة محققة

أكّد النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس" ​أبو عبيدة​، أنّ "مقاتلينا ما زالوا يخوضون معارك بطوليّة، وينفّذون كمائن مُحكَمة ويتربّصون بقوّات العدو، لإيقاعها في مقتلة محقّقة في المكان والتّوقيت والطّريقة الّتي يختارونها".

وشدّد في تصريح، على أنّ "بطولات مقاتلينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح، هي مفخرة ومعجزة عسكريّة وحجة على كل شباب الأمّة وقواها"، مشيرًا إلى أنّ "مقاتلينا في العقد القتاليّة والكمائن الدّفاعيّة، جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثّبات حتّى النّصر أو الشّهادة".