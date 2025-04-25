إعلام أميركي ينشر "مسودة التسوية الأوكرانية" التي اقترحتها واشنطن على أوروبا وكييف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: نشرت وكالة "رويترز" مسودة التسوية الأوكرانية التي اقترحتها واشنطن وقدمها مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى دول أوروبية وكييف في المفاوضات التي جرت في باريس 17 أبريل.

وتضمنت المسودة مايلي وفق "رويترز":

• رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

• الاعتراف القانوني بشبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الأربعة الجديدة "جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".

• وقف إطلاق نار دائم وبدء المفاوضات الفورية بين روسيا وأوكرانيا.

• امتناع كييف بالسعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

• استعادة سيطرة كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية ولكن مع إبقاء المحطة تحت إدارة الولايات المتحدة.

• اقتراح أمريكي يتضمن مرور السفن الأوكرانية على طول نهر دنيبر.

• أوكرانيا تحصل على ضمانات أمنية موثوقة وستكون الدول الضامنة مجموعة خاصة من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى دول غير أوروبية راغبة في ذلك.

• إعادة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في مقاطعة خاركوف إلى كييف

• بموجب الاقتراح الأمريكي، ستتمكن كييف من العمل على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن مقترحات ويتكوف لحل النزاع في أوكرانيا، التي قُدمت في باريس، تم تسليمها إلى الجانب الأوكراني.

من جهتها اقترحت أوروبا وأوكرانيا "تخفيف العقوبات تدريجيا ضد روسيا" إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بحسب وثائق حصلت عليها رويترز.

ووصل ويتكوف اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين من أجل بحث مستقبل تسوية نزاع أوكرانيا.

