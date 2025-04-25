كأس إنكلترا: موسم سيتي كان "يمكن أن يكون اسوأ" حسب غوارديولا

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال مدرب مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم الإسباني بيب غوارديولا الجمعة قبل مواجهة نوتنغهام فوريست في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس في ويمبلي الأحد إن موسم فريقه "لم يكن جيدا" خاصة في بريميرليغ، لكنه "كان من الممكن أن يكون أسوأ".

وتنازل بطل إنكلترا في المواسم الأربعة الماضية عن لقبه بسبب تردي نتائجه في الخريف والشتاء، لكنه تمكن من العودة إلى مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا مع اقتراب الموسم من نهايته.

ويخوض سيتي، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري، نصف نهائي الكأس للعام السابع تواليا.

قال غوارديولا (54 عاما) في مؤتمر صحافي "لقد قلتها مرارا وتكرارا، لم يكن موسما جيدا، سواء وصلنا إلى النهائي أو تأهلنا لدوري أبطال أوروبا. ولكن، بالطبع، سنتجنب المزيد من الأضرار التي لحقت بالنادي".

وأضاف "من وجهة نظري، ما يُحدد جودة الموسم هو الدوري الإنكليزي الممتاز. دائما. لأنه يمنحك، أسبوعا بعد أسبوع، السعادة والدفعة الإيجابية".

وتابع "خلاصة القول، إذن، هي أن الموسم لم يكن جيدا. لكن كان من الممكن أن يكون أسوأ. إن لم نكن في المركز الخامس، أو الرابع، أو الثالث في الوقت الحالي".

وأكد مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الالماني السابق أن التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل "أصبح بين أيدينا" و"لدينا فرصة لا تصدق للوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي للمرة الثالثة على التوالي"، حيث فاز باللقب عام 2023 وخسره في العام التالي.