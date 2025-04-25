خارجية إيران: عراقجي والوفد المرافق وصلوا إلى مسقط للمشاركة بالجولة الثالثة من المحادثات مع أميركا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق وصلوا إلى مسقط للمشاركة بالجولة الثالثة من المحادثات مع أميركا.

وقالت "عازمون على حماية حقوق الشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية"، مضيفة "مستعدون لاتخاذ خطوات معقولة لتوفير الضمانات بشأن الطبيعة السلمية الكاملة لبرنامجنا النووي".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث لمجلة التايم أنّه مستعد للقاء المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي أو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال: "ليس صحيحا أني منعت إسرائيل من مهاجمة مواقع إيران النووية لكنني لم أجعل الأمر مريحا لها"، مضيفًا " أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران دون شن هجوم عليها وآمل ذلك".

وتابع ترامب: "من المحتمل أن نضطر لشن هجوم حتى نضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا"، مشيرًا إلى أنّه "إن لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسأنضم إلى إسرائيل في هجومها، وسأكون في مقدمته"، مؤكدًا ردًا على سؤال أنّه ليس قلقًا من أن نتانياهو سيجرّني إلى حرب مع إيران.