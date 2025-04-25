حمدان التقى ربيع بنات: نؤكد على أهمية المقاومة في مواجهة العدوان الاسرائيلي في لبنان

التقى أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون"، مصطفى حمدان، رئيس "الحزب السوري القومي الاجتماعي" ربيع بنات، في مقر الحركة.

بعد اللقاء، أكد بنات في تصريح على "الثوابت الوطنية للمشروع الوطني في لبنان، وهذه الثوابت يجب تحصينها للحفاظ على البعد القومي والوطني وتجميع عناصر القوة لكل لبنان".

من جهته، أكد مصطفى حمدان مع بنات "ثبات الموقف على الصعيد اللبناني والقومي"، مشددا على "أهمية المقاومة في مواجهة العدوان الاسرائيلي المستجد على لبنان، فوق ربى الجليل على حدود فلسطين، واحتوائها ضد هذا العدو الغاشم وما تمثله الولايات المتحدة الاميركية من تدخل واضح وصريح بإدارة هذا العدوان".

ودعا حمدان "جميع أطياف الوطن اللبناني، إلى اللحمة وعدم الانجرار إلى مشاريع تفتيت وطننا لبنان، لأن ما يجري اليوم في تشكيك بعنصر القوة في المقاومة، سيؤدي إلى تهديد وجودية الوطن اللبناني".