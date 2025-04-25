زيلينسكي: العثور على أجزاء أميركية في صاروخ كوري شمالي أطلقته روسيا على كييف

اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى أن "الصاروخ الذي أطلقته روسيا على كييف الخميس هو من صنع كوريا الشمالية ويحتوي على عشرات المكونات التي تنتجها شركات أميركية".

وذكر أن "الصاروخ الذي أودى بمدنيين في كييف كان يحتوي على ما لا يقل عن 116 مكونا من دول أخرى، ومعظمها، للأسف، من صنع شركات أميركية"، داعيًا إلى "ممارسة مزيد من الضغوط والعقوبات على كل من موسكو وبيونغ يانغ".

وفي وقت سابق امس، اعلنت فرق الإسعاف في كييف "سقوط ما لا يقلّ عن تسعة قتلى و63 جريحا، بينهم ستة أطفال، في قصف صاروخي روسي استهدف العاصمة ليل الأربعاء-الخميس".

واشارت الى ان "منذ استفاقت كييف ليلا على دويّ القصف والحصيلة لا تنفكّ تتزايد، وقد بلغت صباح اليوم تسعة قتلى و63 جريحا نُقل 42 منهم إلى المستشفيات وبينهم ستة أطفال".