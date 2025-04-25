شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: القضايا الكبرى مثل تحرير الأرض لا تحل بالعواطف إنما بالمتخصصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، إن ذكرى تحرير سيناء ذكرى غالية على المصريين جميعا، ولعل من أهم الدروس المستفادة من هذه الذكرى "ما ضاع وراءه مُطالب".

أضاف مفيد شهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc: "لا يكفى أن تكون صاحب حق فقط بل يجب أن تكون قادر على الدفاع عن هذا الحق بكافة الوسائل، وأن تكون مستعد للتضحية من أجل استعادة هذا الحق، كما حارب الجندي في 6 أكتوبر هناك أيضا مفاوضات لاسترجاع حقي، وأن تكون قادر على إقناع الآخرين بهذا الحق".

تابع مفيد شهاب: "من الدروس المستفادة أن القضايا القومية الكبيرة والأزمات الكبيرة مثل تحرير الأرض لا تحل بالعواطف ولا بالأمنيات وإنما تحل عن طريق المتخصصين فقط كل في مجاله، ولاسيما الخبرة والتخصص وتحكيم العقل والموضوعية وليس الفهلوة والشطارة، وأهم من هذا وذاك أن تراب الوطن أغلى منه مفيش".

وأوضح عضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، إلى أن المفاوض الإسرائيلي له سياسة ولم تتغير ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة ولاسيما فيما يتعلق بغزة يؤكد سياستهم في المراوغة والمماطلة وفي محاولة كسب الوقت وفرض الواقع والغرور والثقة ليأخذ ولا يعطي، ويظل يراوغ حتى يخفي نواياه الحقيقية وهي التوسع والاستيلاء على الأرض وتهجير أصحاب الأرض منها وإرهابهم ومنع المساعدات عنهم لإبادة ما تبقى من هذا الشعب الذي يكافح في سبيل إعلان دولته واستقلاله.