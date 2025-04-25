إنفجار يهز موسكو.. وفيديو يرصد تفاصيل قتل جنرال روسي رفيع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" موسكو: أدى انفجار سيارة قرب موسكو، الجمعة، إلى مقتل جنرال روسي، حسبما أفادت لجنة التحقيق الوطنية التي فتحت تحقيقا في "جريمة قتل" عقب الحادث الناجم عن "تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع".

وقالت اللجنة في بيان، إنّ الضحية هو الجنرال إياروسلاف موسكاليك: "نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة" للقوات المسلّحة الروسية.

وأفادت بأنّ الانفجار وقع في بلدة بالاشيخا على مسافة كيلومترات شرقي العاصمة الروسية.

وأوضحت أن السيارة انفجرت بالقرب من المنزل رقم 2 في بوليفار نيستيروفا، حيث وقع الانفجار نتيجة لتفعيل جهاز تفجير بدائي الصنع يحتوي على عناصر حربية.

ووفقًا للمصادر التنفيذية، بلغت قوة الانفجار أكثر من 300 غرام من معادل مادة التروتيل، وسيتم إرسال شظايا جهاز التفجير إلى الخبراء.

وتوجه المحققون من لجنة التحقيق الروسية، وعلماء الجريمة، والخبراء إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى وحدات تنفيذية من الأجهزة الأمنية.

