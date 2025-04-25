شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني توزع مساعدات غذائية في قرى دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتنفيذ نشاط غذائي استهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا في قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وشارك في المبادرة مجموعة من متطوعي المؤسسة، حيث عملوا على تجهيز وتوزيع سلال غذائية تحتوي على مواد أساسية تشمل: الأرز، السكر، الزيت، الدقيق، السمن، المكرونة، والشعرية، بوزن 5 كيلوجرامات من كل صنف، وذلك لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة.

ويستفيد من هذه المبادرة نحو 2000 مواطن، على أن يتم التوزيع بشكل دوري شهريًا ضمن خطة المؤسسة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية.

وتأتي هذه الجهود في سياق تكامل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات.

