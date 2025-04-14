ترامب: إيران يمكن أن تصبح دولة عظيمة وسنضربها!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين، الاثنين، إن التعامل مع إيران سيكون سهلا، وفي اجتماع مع الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، قال ترامب: "لدينا مشكلة مع إيران، لكنني سأحل هذه المشكلة، إنها مشكلة سهلة".

وأكد ترامب أن إيران تريد التعامل المباشر مع أميركا لكنها لا تعرف تعرف تحديداً تفعل ذلك، وتابع : "إيران قادرة على أن تكون دولة عظيمة ما دامت لا تمتلك أسلحة نووية".

وأضاف "أجرينا مباحثات مع الإيرانيين السبت الماضي، وهناك جولة أخرى السبت المقبل وهي فترة طويلة".

وأوضح أنه "إذا كان علينا القيام بتصرف عنيف سنقوم به، ولا أفعلها من أجلنا وإنما من أجل العالم". وسُئل ترامب عما إذا كان هذا التصرف يتضمن ضربة للمواقع النووية الإيرانية، فأجاب "نعم بالتأكيد".