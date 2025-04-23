عضو بالكونغرس الأمريكي: الشرع يسعى لتحسين العلاقات مع إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دمشق: قال عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز إنه ناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع رؤيته لعملية الانتقال السياسي في البلاد، كاشفا أن الشرع أبدى انفتاحا على تحسين العلاقات مع إسرائيل.

وقال ميلز في مقابلة مع "التلفزيون العربي" من إسطنبول إن اللقاء الذي جرى يوم الجمعة الماضي في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، شارك فيه أيضا النائب الأمريكي مارلين ستوتزمان، مبينا أن "المحادثات تناولت مستقبل سوريا بعد مرحلة نظام الأسد، وإمكانيات الانتقال إلى حكم ديمقراطي حر".

وأكد ميلز أن "الشرع أبدى انفتاحا تجاه تحسين العلاقات مع إسرائيل"، مشيرا إلى إمكانية "فتح حوار مباشر وربما توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دمشق أيضا".

ولفت إلى أن "الشرع أعرب عن استعداده للعمل على منع نقل أسلحة عبر الأراضي السورية تستخدم لمهاجمة إسرائيل"، مؤكدا رغبته في بناء علاقات طبيعية مع كافة الدول المجاورة لسوريا.

كما أشار النائب الأمريكي إلى أن "الرئيس السوري أعرب عن مخاوفه من محاولات إيران زعزعة الاستقرار في سوريا"، وهو ما اعتبره مؤشرا على نية الشرع في تقليص نفوذ طهران داخل بلاده، والابتعاد عن سياسات المحاور الإقليمية.

وفيما يخص العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، أوضح ميلز أن رفعها "مرهون بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شريطة أن تلتزم دمشق بمجموعة من المعايير، منها ضمان عدم تحول البلاد إلى أداة بيد النظام الإيراني، وضمان حرية العمليات الأميركية في المنطقة، بالإضافة إلى إنهاء الاضطهاد القائم على أسس الجندر، أو المعتقد الديني، أو الانتماء الاجتماعي".

وشدد ميلز على أن "تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يستلزم إشراك دول محورية مثل سوريا في العملية السياسية، وضرورة أن يكون لها مكان على طاولة المفاوضات للوصول إلى حلول دائمة".

