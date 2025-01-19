الإسباني لوبيتيغي مرشح لقيادة منتخب بلجيكا

الرياص - اسماء السيد - بروكسل (بلجيكا) : يُجري الإسباني خولن لوبيتيغي مفاوضات لتولي منصب مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، بعد إقالة الإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو بسبب سوء النتائج، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية الأحد.

كان الاتحاد البلجيكي طوى صفحة تيديسكو وأقاله الجمعة بسبب النتائج التي "لم ترتق إلى مستوى التوقعات".

وبحسب الوسائل الإعلامية البلجيكية، فإن لوبيتيغي ليس المرشح الوحيد لتدريب "الشياطين الحمر"، إذ يرتبط كل من الفرنسيين رودي غارسيا وتييري هنري بهذا المنصب.

وسبق للوبيتيغي (58 عاما) أن تولى مسؤولية المنتخب الإسباني بين أيلول/سبتمبر 2016 وحزيران/يونيو 2018، حيث قاد "لا روخا" في 20 مباراة من دون خسارة، محققا 14 انتصارا و6 تعادلات وتأهل إلى كأس العالم في روسيا.

وأقيل لوبيتيغي من منصبه كمدرب للمنتخب الإسباني قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال بعد الإعلان عن انتقاله إلى ريال مدريد بعد انتهاء المشاركة في الحدث العالمي، مما تسبب بتوتر في المنتخب.

استبدله الاتحاد الإسباني حينها بفرناندو هييرو.

ولم يستمر لوبيتيغي مع نادي العاصمة الإسبانية سوى 14 مباراة حتى أقيل من منصبه وانتقل إلى إشبيلية حيث فاز بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2020.