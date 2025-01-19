تيك توك الأميركي: Sorry, not available right now

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: مع احتمال عودته حال بدء ولاية ترامب الثانية، أغلق تطبيق تيك توك TikTok في الولايات المتحدة، قبل ساعات من دخول قانون جديد يحظر المنصة حيز التنفيذ.

يأتي ذلك بعد أن حذرت منصة التواصل الاجتماعي من أنها "ستغلق" يوم الأحد ما لم تقدم إدارة بايدن المنتهية ولايتها ضمانات بعدم فرض الحظر.

وإذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول "إن القانون أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

قرار المحكمة

ويوم الجمعة، أيدت المحكمة العليا الأميركية قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبعه الشركة الأم الصينية "بايت دانس ByteDance".

وترك قرار المحكمة منصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا في حالة من الغموض، ووضع مصيره في يد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بإنقاذ تيك توك بعد عودته إلى الرئاسة الاثنين المقبل.

وطعن تيك توك والشركة الصينية الأم (بايت دانس) وبعض مستخدمي التطبيق في القانون، لكن المحكمة العليا أقرته، بينما قال ترامب -الذي حاول عام 2020 حظر تيك توك- إنه يعتزم اتخاذ إجراءات لإنقاذ التطبيق.

وقال ترامب إنه "على الأرجح" سيمنح تيك توك مهلة 90 يومًا من الحظر بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين، لكن مستقبل التطبيق الشهير في الولايات المتحدة لا يزال غير واضح.

وقالت إدارة تيك توك: "نحن محظوظون لأن الرئيس [دونالد] ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة TikTok بمجرد توليه منصبه. يرجى البقاء على اتصال!"

موقف ترامب

يأتي ذلك بعد أن قال ترامب، الذي سيتم تنصيبه كرئيس 47 في واشنطن العاصمة غدًا، إن تيك توك "على الأرجح" سيحصل على إعفاء لمدة 90 يومًا من الحظر.

بينما قال الرئيس بايدن إنه لا ينوي فرض التشريع، قالت بايت دانس إن التطبيق "سيُجبر على التوقف عن العمل" اليوم بعد أن أيد حكم المحكمة العليا بالإجماع الحظر.

وقال الرئيس المنتخب في حديثه إلى كريستين ويلكر، المذيعة في برنامج Meet The Press على قناة NBC News، أمس إنه يفكر في منح تيك توك مزيدًا من الوقت للعثور على مشترٍ.

وقال ترامب لشبكة شركاء سكاي الأميركية في مقابلة هاتفية: "أعتقد أن هذا سيكون بالتأكيد خيارًا ننظر فيه. تمديد 90 يومًا هو شيء سيتم على الأرجح القيام به، لأنه مناسب. كما تعلمون، إنه مناسب. علينا أن ننظر إليه بعناية. إنه وضع كبير جدًا. وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين".

خيبة أمل

وتدفق مستخدمو TikTok الساخطون إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل X، للتعبير عن خيبة أملهم في عدم عمل التطبيق بعد الآن، قائلين إنه لأغراض تجارية، لا يمكن للتطبيقات الأخرى مقارنتها.

وقال أحد المستخدمين: "تويتر ليس مثل TikTok. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني هنا الحصول على مائة مشاهدة (بالنسبة لعمل تجاري، هذا لا شيء) ولكن على TikTok نحصل على ملايين المشاهدات ويمكننا كسب أموال طائلة. الأمر ليس في نفس الملعب".

وأكد آخر على نفس الشعور عندما أشار إلى أن "TikTok بنى حرفيًا مهنًا، وجعل الفنانين ينتشرون على نطاق واسع". وجاء في منشورهم على موقع X: "إن حقيقة حظر تيك توك تذهلني تمامًا.

لقد ازدهرت العديد من الشركات من خلال التطبيق والآن يتعين عليها التكيف مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي قد لا تعمل بشكل جيد".

ويشار ختاما، إلى أنه كانت هناك علامات على أن تيك توك قد يعود تحت قيادة السيد ترامب، الذي قال سابقًا إنه يريد السعي إلى "حل سياسي" للقضية وحث المحكمة العليا الشهر الماضي على إيقاف تنفيذ الحظر.

قال مصدر إن الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس الأميركي وحضور تجمع مع السيد ترامب اليوم الأحد.