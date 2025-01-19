"إهتم فيّي"... فايز السعيد يخوض تجربة جديدة باللهجة اللبنانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: في مساء هادئ من ليالي دبي، وقف فايز السعيد في زاوية الاستوديو، يردد كلمات أغنيته الجديدة "إهتم فيّي" بصوت خافت. كانت هذه الأغنية محاولة جديدة لأداء اللهجة اللبنانية.



بإخراج بسام الترك، جاءت مشاهد الكليب في دبي بأجواء تعكس مضمون الأغنية. الأزقة المضاءة، النظرات المتبادلة، والمشاهد التي تحمل العتاب والاشتياق شكلت خلفية بصرية ملائمة.

"اهْتَم فيي، مِشْ بالحكي عَنْجَد، مِش بالأخِد والرَد..."، بهذه الكلمات التي كتبها الشاعر اللبناني مازن ضاهر، جاء اللحن الذي وضعه أحمد العقاد والتوزيع الموسيقي لماجد ضاهر، بينما قام عمر الصباغ بالمكس والماستر، لتقديم عمل متكامل باللهجة اللبنانية.

عند طرح الأغنية على قناة فايز السعيد الرسمية في "يوتيوب"، لاقت اهتمام الجمهور وتصدرت قوائم البحث في لبنان والوطن العربي. جذب العمل الانتباه إلى قدرة السعيد على أداء اللهجة اللبنانية بإحساس واضح.

"ما بدي بس وعودْ، ضَلَك معي موجود..."، تحمل هذه العبارات مضمونًا يعبر عن الاستمرارية والالتزام في العلاقات. أظهر الفيديو كليب تفاصيل الحياة اليومية بطريقة بسيطة.

تم إنتاج الأغنية من قبل استديوهات "فايز السعيد ساوند اند ميديا برودكشن". ويمكن الاستماع الى الأغنية الرسمية هنا: