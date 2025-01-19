إعادة هيكلة قيادات مؤسسة الايثيريوم: هل سيشفع ذلك للايثيريوم للبقاء في صدارة العملات البديلة؟

أعلن “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للإيثيريوم، عن عملية إعادة هيكلة قيادية واسعة في مؤسسة الإيثيريوم، تستهدف تحسين الكفاءة والتواصل داخل النظام البيئي.

بدأت هذه العملية منذ قرابة عام، مع تنفيذ أجزاء منها والإعلان عنها تدريجيا.

تهدف الخطوة إلى تعزيز الخبرة الفنية في القيادة، تحسين التفاعل مع المستخدمين والمطورين، ودعم مشاريع الطبقة الثانية والمحافظ والتطبيقات اللامركزية.

كما تركز على الالتزام بالمصادر المفتوحة، مقاومة الرقابة، واستخدام التكنولوجيا اللامركزية للمدفوعات وإدارة الخزانة.

أكد “بوتيرين” أن المؤسسة ستظل ملتزمة بالحياد العالمي ولن تتحول إلى منظمة ضغط أو تخدم مصالح مركزية، مشيرا إلى أن من يرغب في نهج مختلف يمكنه تأسيس منظمته الخاصة.

هذا وأطلقت المؤسسة حسابا جديدا على منصة X تويتر سابقا (@ethereumfndn) في خطوة تهدف إلى تحسين الشفافية بعد عام من الغياب.

يركز الحساب على التحديثات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، المنح، والإفصاحات المالية.

كما تخطط المؤسسة للتوسع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي اللامركزية مثل “Farcaster” و”Lens”.

جاء هذا التحرك استجابة لدعوات داخل المجتمع بهدف تحسين الكفاءة ومعالجة قضايا التمويل، ما يعكس التزام المؤسسة بتعزيز الثقة والتفاعل مع أصحاب المصلحة.

التشديد الأخير من مؤسس الايثيريوم “بوتيرين” جاء بعد اشتداد المنافسة وتقدم مشاريع منافسة بشكل مباشر للايثيريوم مثل سولانا وكاردانو.

سولانا وبعد اعتماد الرئيس الأمريكي عليها في إطلاق عملته الميم، استفادت بشكل غير مباشر من هذا الأمر وارتفعت عملتها الرقمية لمستويات قياسية في 2025، حيث ظهرت سولانا كشبكة بلوكشين يمكن الاعتماد عليها في اطلاق مشاريع كبيرة برسوم صغيرة.

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