عملة “ترامب” الرسمية تحلق عاليا وتصبح ثان أكبر عملة ميم بعد الدوج كوين!

الأمر لا يكاد يصدق!

بالأمس عند إطلاق العملة “TRUMP” والترويج لها عبر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كان العديد من المتابعين يظنون أن حساب الرئيس على منصة X قد تم اختراقه أو أنها مجرد مزحة.

لكن بمرور الساعات تبين أن العملة حقيقية وأنها مدعومة من الرئيس الأمريكي نفسه الذي نشرها عبر حسابه وأن الفريق الذي يقف وراءها وطورها نفسه من قام بإطلاق NFT “دونالد ترامب” في وقت سابق.

الأن وفي وقت النشر وبعد يوم واحد فقط من إطلاق العملة، أصبحت عملة “ترامب” الرسمية حديث الساحة، حيث شهدت ارتفاع مذهل في قيمتها إذا تجاوزت قيمتها ثلاثة أضعاف ماكانت عليه يوم أمس.

ما أسباب الارتفاع؟

في تحول لافت، حصلت العملة على دعم من بينانس وكوين بيس، وهما من أكبر منصات تداول العملات الرقمية عالميا وهو ما جعلها تنفجر سعريا.

وفقا لبيانات “CoinGecko” و”CoinMarketCap”، ارتفعت قيمة العملة إلى أكثر من 43 دولار، ثم 60 دولار قم قمة قياسية عند 67 دولار قبل أن تهدأ عند مستويات 60 دولار.

الارتفاع الصاروخي في سعر العملة جعلها تقفز للمرتبة 16 من حيث القيمة السوقية لتتجاوز بذلك قيمة عملة PEPE وعملة SHIB ويجعلها ثان أكبر عملة ميم بعد DOGE.

أعلنت “كوين بيس” عن إضافة العملة إلى خارطة الطريق الخاصة بها، ما يشير إلى إدراجها للتداول قريبا.

أما بينانس، فقد أكدت بدء تداولها اليوم 19 يناير، مع توفير أزواج التداول مع العملات المستقرة USDC وUSDT، وإتاحة عمليات السحب اعتبارا من 20 يناير.

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