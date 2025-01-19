الملايين بين عشية وضحاها: قصص من تمكنو من الظفر بعملة “ترامب” الرسمية بشكل مبكر!

أحدث الرئيس المنتخب صدمة في سوق العملات المشفرة بإعلانه مساء الجمعة عن إطلاق عملته الرسمية “TRUMP”، ما أثار موجة هائلة من التفاعل بين أنصاره ومتابعيه.

رغم الشكوك الأولية حول إمكانية الاحتيال أو اختراق الحساب، تجاوزت العملة التوقعات، لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 12 مليار دولار وسعرها إلى 60 دولار، مما جعلها تحتل المركز الثاني في عملات الميم بعد “DOGE”.

شهدت الساعات الأولى لإطلاق العملة صعود عدد من المتداولين إلى صف أصحاب الملايين، بفضل دخول مبكر واستغلال ذكي للارتفاعات السريعة.

أظهرت تقارير “Lookonchain” أن المتداولين استخدموا منصة تداول كبرى مثل “OKX” لتصفية أرباحهم الضخمة.

فيما يلي بعض الأرقام التي نشرتها ذات المنصة حول متداولون حققو أرباح مليونية:

من بين هؤلاء، متداول أسطوري حقق أرباح بلغت 6.8 مليون دولار من عملة “TRUMP” في أقل من يوم، بعد أن كان قد جنى 12.5 مليون دولار سابقا من عملة BOME.

من لحق بالعملة عند إطلاقها بشكل مبكر فقد ظفر بها عند سعر أقل من 10 دولار وعند بدء تداولها على منصة Bitget فيعد من المتداولين الأذكياء لكن المخاطرين بشدة في نفس الوقت حيث أن العملة كانت تبدو كعملة احتيالية وأن هناك احتمال اختراق حساب الرئيس على منصة X.

سوق الكريبتو سوق محفوف بالمخاطر وقلة قليلة من تمكنو من تحقيق أرباح من عملة الميم “ترامب” وطبعا دخلوها بنسبة مخاطرة عالية جدا.

من منبرنا هذا في بيتكوين العرب نوصي بالحيطة وتجنب المخاطرة بالمحفظة وأن من يريد الربح فالسوق موجود دوما وأن طرق الاستثمار والتداول عديدة و لا تقتصر على عملات ميم أو مشاريع بعينها.

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