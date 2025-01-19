بالتزامن مع تسليم مشروع PUKKA بالعاصمة الإدارية.. شركة MBG تستحوذ على أميز لوكيشين قطعة أرض A1 أمام حى السفارات بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - د. محمود العدل: رئيس مجلس الإدارة: قطعة أرض A1 فريدة ولن تتكرر وتتمتع بإطلالة مميزة على حى السفارات بالعاصمة الإدارية

مساحة قطعة أرض A1 تصل لـ 65 فدان وتقع على 4 محاور رئيسية وتطل على فيلل وسكن السفراء ومبنى الأمم المتحدة



رؤية وفلسفة شركة MBG الموقع بيفرق وهذا هو سر ثقة عملائنا الكبيرة فى مشروعاتنا

تحت شعار الموقع بيفرق، وتنفيذا لرؤية واستراتيجة الشركة فى اختيار أفضل المواقع فى مختلف المدن والمحافظات، أعلنت شركة MBG للتطوير العقارى، عن استحواذها على أفضل وأميز قطعة أرض فى العاصمة الإدارية بمساحة 65 فدان، ويأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن تسليم مشروع PUKKA، والذى يعد أول مشروع للشركة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للتطوير العقارى، أن قطعة الأرض A1 التى حصلت عليها الشركة جاءت بعد منافسة قوية بين عدد كبير من الشركات ، استطاعت شركة MBG أن تحصل عليها لعدة أسباب يأتى فى مقدمتهعا الملاءة المالية القوية التى تتمتع بها شركة MBG ، وكذا سابقة الأعمال القوية داخل العاصمة الإدارية حيث تمتلك الشركة عدة مشروعات منها مشروع PUKKA، ومشروع White 14 ، ومشروع river green الطبى، فضلا عن المصداقية الكبيرة التى تتمتع بها الشركة لدى شركة العاصمة الإدارية وعملائها، حيث تعد شركة MBG من الشركات الأولى التى سددت أقساط أرض مشروع PUKKA بالكامل لدى شركة العاصمة الإدارية الجديدة.



وحول مزايا قطعة الأرض الجديدة التى حصلت عليها شركة MBG للتطوير العقاري، يوضح الدكتور محمود العدل قائلا" قطعة الأرض A1 مساحتها 65فدان تقع علي 4 محاور رئيسية ، وتطل على الحى الدبلوماسى، حى السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مباشرة، ويعد أرقي أحياء العاصمة الإدارية، والذي يتضمن أكثر من 200 سفارة وقنصلية لمختلف دول العالم، كما تطل على الأحياء السكنية للسفارات والجالية الدبلوماسية ومبنى الأمم المتحدة، وبإطلالة مميزة على المحور المركزى.



وأوضح أن ما جعل قطعة الأرض نادرة ولن تتكرر من حيث الموقع والواجهة الخاصة بها، هو وقوعها مباشرة علي حي السفارات ، والذي سيضم كافة السفارات والدبلوماسيين علي مستوي العالم، فضلا عن الخدمات الكبري التي سيشهدها حي السفارات وهو ما يوفر حياه راقية لكل من يرغب في السكن في مشروع شركة MBG الجديد علي قطعة A1.



وأشار إلى أنه من المقرر أن تقيم الشركة على قطعة الأرض الجديدة مشروع عالمى على أرض مصرية يوفر رفاهية السكن، ويتمتع بكافة المزايا التكنولوجية التى تواكب عصر المدن الذكية، فضلا عن أن المشروع يتضمن وحدات سكنية وفيلل بمساحات مختلفة ، تناسب مختلف الطبقات التى ترغب فى السكن والإقامة داخل العاصمة الإ‘دارية الجديدة.



وأوضح الدكتور محمود العدل، أن مساحة الوحدات تبدأ بـ 160 متر وتصل لـ 250 متر ، وسيتم تنفيذ المشروع بالكامل فى مدة لا تتجاوز الـ 4 سنوات، موضحا أن المشروع عبارة عن 4 مراحل تسويقية، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع طبقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.



من جانبه قال الدكتور محمود العدل، أن فلسفة الشركة ورؤيتها تعتمد على الموقع وشعارنا دائما " الموقع بيفرق، وهذا هو سر نجاح الشركة والإقبال الكبير من العملاء وثقتهم الأكبر فى كافة مشروعاتنا، موضحا أن اختيار موقع قطعة الأرض A1 جاء بعد دراسة متأنية ودراسة كافة البدائل، وتم اختيار القطعة نظرا لموقعها الفريد والنادر، وموقعها المتميز والتى تتميز بإطلالة رائعة وغير مسبوقة على حى السفارات، فضلا عن أنها تطل أيضا على فيلل وسكن السفراء بمختلف دول العالم ومبنى الأمم المتحدة.



وأضاف أن الشركة تبدأ عام 2025 بطرح أكبر مشروع سكنى إدارى ترفيهى فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تتجاوز الـ 20 مليار جنيه، فى أفضل وأميز المناطق داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الشركة تقدم مفاجأة للسوق العقارى بالكامل فى عام 2025، وهى مد فترات السداد حتى 10 سنوات وبمقدم يبدأ بـ 10%، وهو ما يحول شركة MBG لمطور وممول فى نفس الوقت، وهو ما يتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.



وقال إن شركة MBG لديها مركز دراسات متخصص باحتياجات السوق العقارى والقدرة المالية والشرائية للعملاء، فضلا عن أن مركز الدراسات متخصص فى اختيار أفضل المواقع الاستثمارية، وهو ما يظهر بوضوح فىاختيار مختلف المشروعات داخل القاهرة وخارجها، والتى بدأت بموقع مشروع PUKKA ، فضلا عن مشروع White 14 التجارى الإداري، ومشروع river green الطبى ، وكذا مشروع رأس البر والذى يعد موقعه من أفضل الأماكن بمنطقة رأس البر بالكامل.



وأوضح أنه سيتم الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية، ومكاتب التصميمات الكبرى، لتصميم المشروع الجديد، بحيث يكون التصميم يمثل قيمة مضافة للسوق العقارى المصرى، فضلا عن الخدمات التى من المقرر أن يتم تنفيذها داخل المشروع الجديد، بحيث توفر رفاهية السكن للعملاء أولا، فضلا عن دراسة كا ما يحتاجه العمل المصرى فى السكن او الاستثمار وسيتم توفيره فى المشروع الجديد.



وتعد شركة MBG للتطوير العقارى من كبرى الشركات العقارية فى مصر، وتستحوز على 3 مشروعات كبرى بالعاصمة الإعدارية وهى مشروع PUKKA ، ومشروع White 14 ، ومشروع river green الطبى، باستقثمارات تتخطى الـ 60 مليار جنيه، ونجحت الشركة فى تسليم المرحلة الأولى من مشروع بوكا بأعلى جودة ممكنة.







