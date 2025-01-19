شكرا لقرائتكم خبر عن "بي واي دي" تطلق أكبر حاملة سيارات وتعزز توسعاتها العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة "بي واي دي" الصينية لتصنيع السيارات أكبر حاملة سيارات في العالم "شنتشن" والتي تتسع لما يصل إلى 9200 سيارة، إنتريستنج إنجنيرينج. إنتاج "بي واي دي" بدأت شركة صناعة السيارات العملاقة التي يقع مقرها في شنتشن في تسليم طلبيات عامين إلى ثلاثة أعوام ما يجعلها ليس فقط المنتج الوحيد على مستوى العالم الذي يمتلك أسطولاً خاصاً به من السفن بل ويجعلها أيضاً واحدة من أكبر الشركات في العالم.

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انطلقت حاملة السيارات الرابعة في أسطول شركة بي واي دي من ميناء يانجتشو يوم الجمعة بعد حاملة السيارات بي واي دي هيفاي التي حملت 7000 سيارة الأسبوع الماضي.

يبلغ طول حاملة السيارات شنتشن 219 مترًا (718.50 قدمًا) وعرضها 37.7 مترًا وتبلغ سرعتها القصوى 18.5 عقدة مع مسودة 9 أمتار. تكنولوجيا الوقود المزدوج تقول بي واي دي أن السفينة تعد سفينة نقل السيارات الأكثر ملاءمة للبيئة في العالم حيث تستخدم السفينة تكنولوجيا الوقود المزدوج الغاز الطبيعي المسال مما يمكنها من العمل بالغاز الطبيعي المسال والوقود البحري التقليدي.

كما أنها مجهزة بميزات توفير الطاقة وبطاريات بي واي دي بوكس الثابتة للتخزين مما يسمح لها بتشغيل تلقائي وتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ما هدف "بي واي دي"من ذلك؟ تسعى شركة بي واي دي الصينية إلى الحصول على خصومات من الموردين لخفض أسعار سياراتها عالميًا وجعلها من بين الأكثر انتشارًا منافسة بذلك غريمتها الأمريكية الكبرى "تسلا"،كما تستهدف الشركة نقل مركبات أكبر بحلول عام 2026.

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وتتضمن الأهداف المستقبلية للشركة في هذا المجال بناء أول سفينة بسعة 10 آلاف مركبة وإنشاء أكبر أسطول في العالم بحلول عام 2026. توسعات "بي واي دي" العالمية علاوة على ذلك، توسعت بي واي دي إلى 100 دولة ومنطقة حول العالم مما يجعلها في وضع يسمح لها بمزيد من النمو في عام 2025.

بعد إنتاج أكثر من 1.77 مليون مركبة العام الماضي تجاوزت بي واي شركة تسلا بحوالي 4500 وحدة لتصبح أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.

وفي الوقت نفسه، سلمت تسلا مركبات كهربائية بالكامل أكثر قليلاً بــ 1.78 مليون في عام 2024 مقارنة بـ 1.76 مليون لشركة بي واي دي. منافسون في اليابان وكوريا الجنوبية مع تدفق المنافسين الجدد في الصين، تتوسع بي واي دي بقوة في أسواق خارجية جديدة.

بعد دخول اليابان في عام 2023، وهي سوق تهيمن عليها شركات صناعة السيارات المحلية، تجاوزت بي واي دي تويوتا في مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024.

أطلقت شركة بي واي دي أول سيارة كهربائية لها في كوريا الجنوبية بسعر يزيد قليلاً عن 20 ألف دولار وهو ما يمثل تحديًا لشركة "هيونداي" وغيرها من الشركات المحلية في موطنها.