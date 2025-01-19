الاقتصاد

«سليمان الحبيب»: بدء تشغيل مستشفى الحمراء في الرياض.. الثلاثاء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«سليمان الحبيب»: بدء تشغيل مستشفى الحمراء في الرياض.. الثلاثاء

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الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، صدور رخصة وزارة الصحة النهائية لمستشفى جديد في حي الحمراء بمدينة الرياض.
وقالت المجموعة في بيان على تداول : إن الرخصة صدرت يوم الجمعة الماضي، فيما أعلنت افتتاح والبدء في تشغيل المستشفى واستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
ونوهت باكتمال مراحل الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية للمستشفى، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل للمستشفى والذي سوف يكون بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المُراجعين.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المستشفى على نتائج المجموعة بدءاً من الرُبع الأول من العام المالي 2025م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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