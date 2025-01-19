شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان الحبيب»: بدء تشغيل مستشفى الحمراء في الرياض.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، صدور رخصة وزارة الصحة النهائية لمستشفى جديد في حي الحمراء بمدينة الرياض.
وقالت المجموعة في بيان على تداول السعودية: إن الرخصة صدرت يوم الجمعة الماضي، فيما أعلنت افتتاح والبدء في تشغيل المستشفى واستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
ونوهت باكتمال مراحل الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية للمستشفى، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل للمستشفى والذي سوف يكون بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المُراجعين.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المستشفى على نتائج المجموعة بدءاً من الرُبع الأول من العام المالي 2025م.
وقالت المجموعة في بيان على تداول السعودية: إن الرخصة صدرت يوم الجمعة الماضي، فيما أعلنت افتتاح والبدء في تشغيل المستشفى واستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
ونوهت باكتمال مراحل الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية للمستشفى، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل للمستشفى والذي سوف يكون بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المُراجعين.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المستشفى على نتائج المجموعة بدءاً من الرُبع الأول من العام المالي 2025م.