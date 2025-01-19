شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ تطبيق حظر "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيز التنفيذ، حيث قامت متاجر التطبيقات الرئيسية بسحب منصة الفيديو الاجتماعية الشهيرة من عروضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجعلت شركة تيك توك تطبيقها على الإنترنت غير متاح في الولايات المتحدة الأمريكية، ونفذت بذلك تهديدها في غياب ضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن، في حين لم يتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التدخل قبل توليه منصبه الإثنين.

ولدى محاولتهم الدخول إلى تيك توك، يتلقى المستخدمون الرسالة الآتية "لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة، هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي".