شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى" تستجيب لـ99.9% من الشكاوى الحكومية الموحدة المتعلقة بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، الاستجابة والتعامل مع 99.9% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخاصة بالهيئة خلال عام 2024، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتذليل أي تحديات تواجه المواطنين في تلقي الخدمات.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، استجابة الهيئة لمختلف الشكاوى التي تم تلقيها، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين بلغ 32,814 شكوى، تم التعامل مع 32,476 شكوى وحلها، بينما لا يزال العمل جاريًا على حل 33 شكوى أخرى.

وأكد التنسيق المستمر بين الهيئة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الدكتور مصطفى أن الشكاوى والطلبات التي تم التعامل معها شملت مجالات متعددة منها (العلاج، مستحقات العاملين، التعيين، مخاطر البيئة والصيدليات، الكشف الطبي واللجان الطبية).

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، إلى أهمية صقل مهارات العاملين بإدارة خدمة المواطنين، وتدريبهم بشكل مستمر على حل مشكلات المواطنين في مختلف المحافظات، ورفع كفاءة العاملين في الإدارة على مستوى الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.