شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص. وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص.

نتيجة الاستطلاع

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