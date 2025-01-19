شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالجبلاية تناقش مع نبيه الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفنى للاتحاد جلسة مع أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشة الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين، والتي تقرر لها فبراير المقبل بعد تأجيل البطولة إلى أغسطس المقبل.

ويخوض منتخب الشباب التصفيات فبراير المقبل، مع 6 منتخبات يتأهل منها اثنان فقط إلى أمم أفريقيا للمحليين.

وتعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مع الفريق الأول بنادى غزل المحلة بدون أهداف في المباراة الودية التى جرت بينهما الجمعة الماضي باستاد المحلة في إطار استعدادات المنتخب لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار أبريل المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

بدأ الجهاز الفني للمنتخب المباراة بتشكيل ضم: عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي وأحمد سمير و أحمد عابدين ومعتز محمد ومحمود لبيب فى خط الدفاع، وخالد ربيع وأحمد وحيد وأحمد خالد كباكا فى خط الوسط ..ومحمد رأفت ومحمد شرف و عمر فتحي" عمورى" فى خط الهجوم.

جاءت المباراة قوية وحماسية من جانب الفريقين لتحقيق أقصى استفادة فنية ، وحرص أسامة نبيه على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين.