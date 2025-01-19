شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يبحث مع برنامج الأغذية العالمى تعزيز التعاون فى مجال الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الهيئة الوطنية الصومالية لإدارة الكوارث محمود معلم عبد الله، السبت، مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا لوران بوكيرا، الوضع الإنساني في البلاد، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات العاملة في مجال الإغاثة.



ودعا رئيس الهيئة الوطنية الصومالية لإدارة الكوارث، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، برنامج الأغذية العالمي إلى العمل مع الهيئة ووزارات الإغاثة وإدارة الكوارث في الولايات الإقليمية، بالتزامن مع القلق الشديد من موجة الجفاف، ومتابعة الوضع عن كثب.