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الصومال يبحث مع برنامج الأغذية العالمى تعزيز التعاون فى مجال الإغاثة

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الصومال يبحث مع برنامج الأغذية العالمى تعزيز التعاون فى مجال الإغاثة

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الهيئة الوطنية الصومالية لإدارة الكوارث محمود معلم عبد الله، السبت، مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا لوران بوكيرا، الوضع الإنساني في البلاد، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات العاملة في مجال الإغاثة.


ودعا رئيس الهيئة الوطنية الصومالية لإدارة الكوارث، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، برنامج الأغذية العالمي إلى العمل مع الهيئة ووزارات الإغاثة وإدارة الكوارث في الولايات الإقليمية، بالتزامن مع القلق الشديد من موجة الجفاف، ومتابعة الوضع عن كثب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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