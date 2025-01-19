تكنولوجيا: OnePlus Open 2 أنحف هاتف قابل للطي في العالم يظهر في تسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أوبو أنه سيتم إطلاق خليفة هاتف Find N3 في الصين خلال شهر فبراير، مع توقعات بأن يتم طرح الهاتف للأسواق الدولية تحت اسم OnePlus Open 2. يُذكر أن هاتف OnePlus Open الأول قد أُطلق في عام 2023 كنسخة معاد تسميتها من Oppo Find N3.

وقبل الكشف الرسمي عن الهواتف القابلة للطي الجديدة، انتشر تسريب حديث يكشف عن التصميم والتفاصيل الرئيسية للجهاز. ركّز التسريب على أربع نقاط أساسية تتعلق بهاتف Find N5، والتي يُفترض أن تنطبق أيضًا على هاتف OnePlus Open 2.

وفقًا للتسريب، تأتي وحدة الكاميرا بتصميم دائري في منتصف ظهر الهاتف، مشابهة لتصميم OnePlus 13. تُوضع العدسة المقربة في الزاوية اليسرى العليا، بينما يتواجد الفلاش في الزاوية اليمنى السفلية. تتوسط علامة Hasselblad التجارية وحدة الكاميرا، ما يُبرز تعاون الشركتين في تطوير التصوير.

كما أكد ليو زوهو، نائب الرئيس الأول لشركة أوبو، أن Find N5 سيكون أنحف هاتف ذكي قابل للطي في العالم. يُفترض أن يتفوق الهاتف على Honor Magic V3، الذي يبلغ سُمكه 4.35 ملم عند فتحه. يُشير التسريب إلى أن Find N5 سيأتي بسُمك أقل من 9.2 ملم عند طيه، وأقل من 4 ملم عند فتحه بالكامل.

وأشار التسريب أيضًا إلى أن تجعد الشاشة سيكون ضئيلًا للغاية، مما يُحسن من تجربة المستخدم. تظهر الصور المسربة للجزء الداخلي من الشاشة كاميرا امامية في الزاوية اليمنى العليا، مما يعزز التصميم العصري للهاتف.

من المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأبيض والأسود، مع احتمالية طرح خيارات ألوان إضافية تُلبي مختلف الأذواق.

بهذه المواصفات والتصميم المتقدم، يبدو أن OnePlus Open 2 سيُحدث ضجة كبيرة في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة مع التركيز على الجمع بين النحافة والأداء المتفوق.

المصدر