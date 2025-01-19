تكنولوجيا: إطلاق Hisense A9… هاتف اندرويد بشاشة حبر إلكتروني مبتكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية Hisense عن إطلاق إصدار جديد من هاتفها الذكي Hisense A9 والذي يعد تحديثًا لإصدار 2022.

يأتي الإصدار الجديد بترقيات في المواصفات حيث تم تزويده بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت مقارنة بالإصدار السابق الذي كان يضم ذاكرة RAM بسعة 6 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت.

يُقدر سعر الإصدار الجديد بحوالي 420 دولارًا ومن المتوقع توفره خلال الأيام القليلة المقبلة في السوق الصينية فقط.

ولقد تم تجهيز الهاتف بشاشة حبر إلكتروني بحجم 6.1 بوصة ودقة 300 نقطة في البوصة مع إضاءة أمامية قابلة للتعديل لتوفير تجربة قراءة مريحة. يزن الهاتف 183 جرامًا ويبلغ سمكه 7.8 ملم مما يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 662 والذي على الرغم من أدائه الجيد لا يدعم اتصال 5G. يدعم الجهاز اتصال Wi-Fi مزدوج النطاق لكن نظام التشغيل Android 11 يبدو قديمًا نسبيًا.

تركز الشركة بشكل خاص على تجربة الصوت اللاسلكي حيث تدعم شريحة ES9318 برامج ترميز Bluetooth عالية الدقة مثل aptX وLDAC.

كما يتضمن الهاتف مستشعر بصمة مثبتًا على الجانب وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير. وتعد شاشة الحبر الإلكتروني أبرز ما يميز الهاتف حيث تقدم تجربة قراءة مثالية للمستخدمين الذين يفضلون قراءة الكتب أو النصوص الطويلة.

ومع ذلك، فإن الشاشة لا تدعم عرض الألوان كما أن أوقات استجابتها الطويلة تجعلها غير مناسبة لعرض الوسائط التي تحتوي على صور متحركة.

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