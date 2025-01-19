شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديثات فى أندرويد 16 تقسم الشاشة وتفتح 3 تطبيقات فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

من غير المتوقع أن تصدر شركة Google نظام التشغيل Android 16 للعامة قبل بضعة أشهر، ولكن هناك بالفعل ضجة كبيرة حول التحديث، تأتي الأخبار الأخيرة حول التحديث من موقع Android Authority، وهو مثير للاهتمام بشكل خاص لمستخدمي الأجهزة اللوحية.

ويشير التقرير إلى أن Android 16 سيعمل على تحسين وضع تقسيم الشاشة بشكل كبير مستوحى من ميزة إحدى الهواتف الاخرى، وسيمكن هذا التحديث المستخدمين من تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد، وسيشغل تطبيقان 90% من الشاشة في هذا الإعداد، بينما سيشغل التطبيق الثالث النسبة المتبقية البالغة 10%.

عندما تحتاج إلى عرض التطبيق الثالث، ستضغط عليه وستتم تعديل الشاشة تلقائيًا ، ويمكن للمستخدمين سحب وإفلات العناصر من شريط المهام أو عرض التطبيقات باستخدام إيماءة الضغط بأربعة أصابع.

تم اكتشاف هذه التحسينات في وضع تقسيم الشاشة في Android 16 DP2 (اختصارًا لـ Developer Preview 2)، يمكن للمرء أن يفترض أن الميزة ستعمل على الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي أيضًا مثل Google Pixel 9 Fold Pro وFold 6 .

ويعتقد موقع Android Authority أن هذه الميزة الجديدة سوف تعمل على تبسيط تجربة المستخدم ومن المرجح أن تتكامل بشكل جيد مع ميزة أزواج التطبيقات الجديدة في Android لحفظ الحالة.

ويتيح نظام تعدد المهام الخاص بـ Open Canvas للمستخدمين تنظيم التطبيقات عبر مناطق مختلفة من الشاشة وتغيير حجمها لتناسب احتياجاتهم.

ويمكنه استيعاب ثلاثة تطبيقات مفتوحة جنبًا إلى جنب، مما يجعله فعالًا بشكل خاص للشاشات الأكبر حجمًا مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي.

ومن بين الميزات الجديدة في الإصدارات التجريبية الأولى لنظام التشغيل أندرويد 16 لوحة معلومات الخصوصية ، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين مراجعة بيانات أسبوع كامل بدلاً من 24 ساعة فقط، مما يجعل من السهل تحديد التطبيقات التي حصلت على أذونات لا ينبغي لها الحصول عليها.

ومن المفترض أن يتضمن التحديث ميزة مشاركة الصوت المحسنة وخيار تهدئة الإشعارات ، وستسمح أداة مشاركة الصوت للمستخدمين بمشاركة الصوت مع أجهزة بلوتوث متعددة في نفس الوقت، وفي الوقت نفسه، ستتيح ميزة تهدئة الإشعارات للمستخدمين خفض مستوى صوت الإشعارات من نفس التطبيق تدريجيًا خلال فترة زمنية محددة.

ولن يكون نظام Android 16 متاحًا لمصنعي الأجهزة الذكية حتى وقت لاحق من هذا العام.