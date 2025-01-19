شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي يوصي بشراء 16 مليون سهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، الخميس الماضي، بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى (16,000,000) سهماً وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج خطة تملك الأسهم للموظفين.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للبنك.
وأضاف أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.92%.
ونوه بالتصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي البنك شروط الملاءة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
ون يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في جمعيات المساهمين.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للبنك.
وأضاف أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.92%.
ونوه بالتصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي البنك شروط الملاءة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
ون يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في جمعيات المساهمين.