شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المطاحن الرابعة» توافق على تعديل مادتين بنظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية