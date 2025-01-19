شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المطاحن الرابعة» توافق على تعديل مادتين بنظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المطاحن الرابعة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد يوم الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم اشركة).
2. - الموافقة على تعديل المادة ( 4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة ).
3. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (50) تتعلق بـ (تداول أسهم الشركة).
4. الموافقة على تعديل سياسة (المكآفات).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم اشركة).
2. - الموافقة على تعديل المادة ( 4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة ).
3. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (50) تتعلق بـ (تداول أسهم الشركة).
4. الموافقة على تعديل سياسة (المكآفات).