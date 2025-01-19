الأرصاد: رياح شديدة على تبوك

طقس المملكة

البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياح شديدة، على أملج، والوجه، وضباء ، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.‏أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان الأرصاد، تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.حالة البحر: متوسط إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.