شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «المراعي» ترتفع إلى 430.7 مليون ريال خلال عام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المراعي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 16.2% إلى 430.7 مليون ريال، مقابل 370.7 مليون ريال في الفترة المماثلة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ارتفاع صافي الربح مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 5%، نتيجة التحكم في ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات.
وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 25% خلال الربع الرابع من العام 2024م (431 مليون ريال) مقارنة بالربع الثالث من العام 2024م (570 مليون ريال) بسبب تغير مزيج المنتجات والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.
ويعود الارتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 13% للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع نمو الإيرادات، التحكم في ضبط التكاليف، وتحسن مزيج المنتجات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ارتفاع صافي الربح مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 5%، نتيجة التحكم في ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات.
وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 25% خلال الربع الرابع من العام 2024م (431 مليون ريال) مقارنة بالربع الثالث من العام 2024م (570 مليون ريال) بسبب تغير مزيج المنتجات والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.
ويعود الارتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 13% للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع نمو الإيرادات، التحكم في ضبط التكاليف، وتحسن مزيج المنتجات.