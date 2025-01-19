أحمد السقا يكشف أسباب تقديم الجزء الثاني من “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد السقا خلال مشاركته في حفل Joy Awards 2025، عن السبب الرئيس الذي دفع الشركة المنتجة لتقديم الجزء الثاني مسلسل “العتاولة” معرباً عن سعادته بترشيح الجزء الأول لجائزة “المسلسل المصري المفضل”.

قال السقا عن تصوير الجزء الثاني من “العتاولة”: “إن شاء الله المسلسل سيحقق المزيد من النجاح هذا العام، الجزء الأول لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وهذا ما دفعنا الى البدء في تصوير الجزء الثاني”.

فيما أشار المخرج أحمد خالد موسى، الى أن النجاح الذي حققه الجزء الأول من “العتاولة” يجعلهم متفائلين بالجزء الثاني.

أضاف: “بالتأكيد نتمنى أن نحقق نجاحًا أكبر هذا العام. نحن نعمل بكل جهد، وتعلمنا من الأخطاء التي حدثت في الماضي، وسنبذل كل ما في وسعنا لتقديم عمل أفضل”.

وعن أجواء العمل في الجزء الثاني من المسلسل، أكد موسى: “الأجواء رائعة، ونحن نعمل بروح الفريق ذاته الذي حقق النجاح في الجزء الأول. كلنا متفائلون بأننا سنحقق نجاحًا يفوق ما قدمناه سابقًا، والعمل مرشح لجوائز جوي أووردز.

وفي الختام، توجه المخرج أحمد خالد موسى بالشكر للجميع، بينما أكد السقا حبه الكبير للشعر العربي، مما يعكس شغفه بالفن العربي، معبرين عن سعادتهما بالمشاركة في الحفل الكبير، مؤكدين أن هذا الحدث يعكس التطور الهائل الذي تشهده المملكة في مجال الفن والترفيه.