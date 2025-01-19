آيتن عامر تتجاهل أزمتها مع طليقها وتعلق على هذه القضية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة آيتن عامر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” على أزمة مشاجرة طالبات بمدرسة شهيرة بالتجمع.

قالت آيتن: “اضايقت من الفيديو اللي بيظهر خناقة البنات مع بعضهم في مدرسة شهيرة واللي ضايقني أكتر إن البنات زملائهن بيتفرجوا على الخناقة وبيصوروا البنت الملقاة على الأرض ومكسورة مناخيرها”.

أضافت: “عندي حالة صدمة وتخيلت إن أولادي في الموقف ده.. قلبي موجوع على البنت ونفسي مامتها تاخد حقها بالقانون.. العالم بقى غريب والناس طباعها بقت غريبة”.

كانت آيتن عامر، قد أثارت الجدل الفترة الماضية برسالة غامضة كتبتها عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، قالت فيها: “في مواقف كده الواحد مبيعرفش يعديها أبدًا ولا بيقدر يسامح اللي اتسببوا فيها”.

وجاء هذا الكلام بعد مناشدة مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة المصرية الجهات المعنية بالتدخل قضيته والسماح له برؤية أولاده بالقانون، بعدما رفضت والدتهم تنفيذ حكم الرؤية، كاشفاً عن أن آخر يوم رأى فيه أولاده، كان خلال جلسة المعارضة يوم 6 نوفمبر 2023. وه ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وانتقادات لاذعة لآيتن على سوء معاملتها لطليقها وأولادها، مطالبين القضاء بالتدخل لجمع الأطفال بوالدهم.

يُذكر أن آخر أعمال أيتن عامر في الدراما، الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “جودر” مع الفنان ياسر جلال، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض.