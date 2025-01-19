شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استباقية في الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا قبل تنصيب ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قام الاتحاد الأوروبي بتحديث اتفاقياته التجارية مع المكسيك في حين أعلنت كندا عن فرض "ضريبة" انتقامية ضد التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة، وفق ما ذكرت مجلة بوليتيكو. اتفاق بين أوروبا والمكسيك كشف الاتحاد الأوروبي عن توصله إلى اتفاق مع المكسيك لتعزيز العلاقات التجارية في مواجهة ترامب الذي هدد باستمرار شركاء الولايات المتحدة التجاريين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين برسوم جمركية عقابية تصل إلى 25%.

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وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق باعتباره شهادة على فوائد التجارة المفتوحة القائمة على القواعد.

وأضافت أن "هذه الصفقة التاريخية تثبت أن التجارة يمكن أن تعزز الرخاء والأمن الاقتصادي والعمل المناخي والتنمية المستدامة". مكافحة الحمائية العالمية تقضي الاتفاقية التي تستند إلى ثماني سنوات من المفاوضات بإلغاء التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 100% على الصادرات الرئيسية للاتحاد الأوروبي مثل الجبن والدواجن وبعض اللحوم والمكرونة والتفاح والمربى والشوكولاتة من بين سلع أخرى.

كما تفرض الاتفاقية حماية المؤشرات الجغرافية لمنتجات الاتحاد الأوروبي. التزامات قانونية تتضمن الصفقة التزامات قانونية بشأن حقوق العمال وحماية البيئة وتغير المناخ وممارسات الأعمال المسؤولة.

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كما تمنح شركات الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى عقود مع الحكومة المكسيكية مما يوفر فرصًا متساوية للشركات المحلية.

وأضافت فون دير لاين أن "هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح الباب أمام فرص تجارية جديدة للمصدرين في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المزارعين وشركات الأغذية الزراعية". إجمالي حجم التجارة بلغ إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك 82 مليار يورو (84 مليار دولار) في عام 2023.

ومع الاتفاق الجديد، يمكن أن تزيد صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المكسيك بنسبة 75٪، وفقًا للمشرعين في الاتحاد الأوروبي.

وأشاد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بالاتفاق باعتباره استجابة حاسمة لتصاعد الحمائية العالمية وخاصة في ظل سياسات ترامب "أمريكا أولا".

أكد بيرند لانج رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي على أهمية الاتفاق، قائلاً: "على الرغم من التهديدات بالرسوم الجمركية فإن الاتحاد الأوروبي والمكسيك يؤكدان التزامهما بالتجارة المفتوحة والعادلة والقائمة على القواعد".

وقال النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي بورخا جيمينيز لاراز إن الاتفاق يعد رمزا للدور العالمي المعزز للاتحاد الأوروبي كمدافع عن التجارة الحرة. "أكبر حرب تجارية" وفي الوقت نفسه، تعهدت كندا بالتصدي لأي زيادات في الرسوم الجمركية الأمريكية.

وحذرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي من حرب تجارية كبيرة إذا نفذ ترامب خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية.

وقالت جولي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "ستكون هذه أكبر حرب تجارية بين كندا والولايات المتحدة منذ عقود".

وأضافت أن كندا أعدت مجموعة من التدابير الانتقامية بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية مثل الصلب والسيراميك والأواني الزجاجية وعصير البرتقال. مشهد التجارة العالمي مع استعداد مشهد التجارة العالمي لتغييرات كبيرة في ظل رئاسة ترامب يتخذ الاتحاد الأوروبي وكندا خطوات استراتيجية لحماية مصالحهما الاقتصادية وسياساتهما المضادة للحمائية.

ويمثل هذا الإعلان خطوة استباقية بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا المجاورتين للولايات المتحدة عند توليه منصبه.

وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية أمريكية تتراوح بين 10% و20% حيث يقول المحللون إن صناعة السيارات في الاتحاد معرضة للخطر بشكل خاص. 100 مليار يورو وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن هذا الاتفاق التاريخي يثبت أن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد يمكن أن تحقق الرخاء والأمن الاقتصادي".

وتبلغ قيمة العلاقات التجارية الثنائية أكثر من 100 مليار يورو سنويًا - أربعة أخماسها في شكل سلع وخمسها في شكل خدمات.

وتمثل السيارات وقطع الغيار واحدة من أكبر فئات التصدير من أوروبا إلى المكسيك ففي عام 2022 باعت ألمانيا وحدها ما قيمته 2.5 مليار يورو من هذه المنتجات إلى المستوردين المكسيكيين. اتفاقات قبل عودة ترامب يعود تاريخ الاتفاق الأصلي بين الجانبين إلى عام 2000 ما يعني أنه كان من المقرر تجديده.

كما أعاد الاتحاد الأوروبي صياغة اتفاقه مع تشيلي بنفس الطريقة قبل عامين. واعترف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق الأخير كان أقل طموحًا مما كان عليه في مرحلة سابقة من المحادثات في عام 2020.

وقبل تنصيب ترامب يوم الاثنين، ترسل الاتفاقية إشارة إلى واشنطن مفادها أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بنفوذ دبلوماسي كبير - وخيارات تجارية - في جميع أنحاء العالم.