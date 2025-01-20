الباحثون عن الكمأ.. السجن والغرامة لمخترقي الحدود البرية

فيما تستهوي نبتة الكمأ المعروفة بـ«الفقع» هذه الأيام عشاق الصحراء للبحث عن هذا الفطر البري الموسمي تحت الأرض بعد سقوط وتعاقب أمطار «الوسم»، دعت المديرية العامة لحرس الحدود هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.

وأكدت أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه العقوبة المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وهي السجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25.000 ريال، أو بهما معًا.

أفضل الأراضي

تعد منطقة الحدود الشمالية من أفضل الأراضي التي تنبت فيها نبتة الكمأ، حيث يتكاثر في صحاريها نباتات الرقوق والجريد وهي من علامات ظهور الفقع بجانبه، كما تشتهر بأنواع مختلفة مثل: (الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر والخلاسي بلونه الأحمر).

العرض والطلب

تصل أسعار الفقع حسب الحجم والنوع والجودة، حيث يبلغ سعر «1.5 كجم» تقريباً من 350 ريالاً وأكثر، وتتأثر الأسعار بحسب العرض والطلب، وفي بداية ظهور الفقع تكون الأسعار مرتفعة وتنخفض تدريجياً مع وفرة المعروض في البسطات الشعبية في مدن ومحافظات المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة.