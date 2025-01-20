شكرا لقرائتكم خبر عن خلل فني يؤدي إلى تعطيل الشبكة الإلكترونية لجوازات السفر في محافظة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شهد محافظة عدن في اليمن في الأيام الأخيرة حالة من الارتباك بسبب خلل فني في الشبكة الإلكترونية المختصة بإصدار جوازات السفر. منذ يوم الجمعة الماضي، توقفت الخدمة بشكل كامل، مما أدى إلى تأخير كبير في معالجة طلبات المواطنين، وخاصة أولئك القادمين من المحافظات البعيدة. يعاني العديد من المواطنين من عواقب هذا العطل، حيث أُجبروا على الانتظار لساعات طويلة في ظل الازدحام الشديد في مكاتب الجوازات، خاصة وأن الكثير منهم يأتون من مناطق نائية، ويواجهون صعوبة في التنقل والعودة دون إنهاء معاملاتهم. هذا الوضع يسبب لهم إحباطًا كبيرًا، خاصةً أن بعضهم جاء من مسافات بعيدة بهدف استخراج الجواز لأغراض السفر أو العمل. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى من المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من الوضع الحالي. فقد أشار البعض إلى أنهم قاموا بحجز تذاكر سفر مسبقًا، بينما كان من المقرر أن يتم استخراج الجوازات قبل موعد الرحلات. هذا الخلل الفني لم يؤثر فقط على المواطنين، بل تسبب أيضًا في الإضرار بالعديد من المشاريع والالتزامات التي تعتمد على جوازات السفر. في ظل هذه الأزمة، قامت إدارة الجوازات بإصدار بيان رسمي تعتذر فيه عن التسبب في أي عرقلة للمواطنين، وتؤكد أنها تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. كما تم التأكيد على أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل. وتقدمت إدارة الجوازات بالشكر إلى المواطنين على صبرهم وتفهمهم في هذه الظروف الصعبة. وأكدت أنها تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة الخدمة بشكل كامل، وأنها ستقوم بإخطار المواطنين فور الانتهاء من المشكلة واستئناف العمل. كما دعت إدارة الجوازات جميع المواطنين المتضررين من هذا الوضع إلى التواصل مع مكاتبها للحصول على المعلومات اللازمة. وتؤكد أن جميع الشكاوى والاقتراحات ستؤخذ بعين الاعتبار لتحسين الخدمة في المستقبل. إننا نأمل أن تنتهي هذه المشكلة قريبًا، وأن يتمكن جميع المواطنين من استكمال إجراءاتهم دون أي تأخير إضافي. ونحث الجميع على متابعة الأخبار المحلية والمواقع الرسمية للحصول على تحديثات حول حالة الشبكة الإلكترونية وإجراءات الجوازات.

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