شكرا لبحثكم عن خبر بيان طلابي هام صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج - مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إلى: فخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء المحترمين..

نحن، الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، نعبر عن استنكارنا الشديد للتاخير المستمر للأرباع المستحقة وعدم صرف مستحقاتنا أولًا بأول.

إننا في العام 2025، في الوقت الذي لم نستلم مستحقاتنا المالية لعام 2023 . وقد تراكمت علينا الديون حتى تجاوزت مستحقاتنا الستة أرباع، وأصبحنا مهددين بالطرد من مساكننا، وعاجزين عن توفير متطلبات العيش الكريم أو مواصلة تعليمنا.

وعليه، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل وتوجيه وزارة التعليم العالي ووزارة المالية لسرعة تلبية المطالب التالية:

أولا: الاسراع في تعزيز مستحقات الطلاب الذين لم يتم التعزيز لهم في الربع الثالث ٢٠٢٣رغم أنهم في فترة التمديد القانوني.

ثانيا: صرف المستحقات المالية المتأخرة لجميع الطلاب، والتي تشمل:

الربع الرابع لعام 2023، أربعة أرباع لعام 2024، الربع الأول لعام 2025.

ثالثا: إعداد وإرسال كشوفات الأرباع المستحقة بشكل منتظم ودون تأخير، وتجنب ترك مستحقات الطلاب حبيسة الأدراج.

رابعا: معالجة مشكلة رسوم طلاب الامتياز لعدم تمكنهم من استخراج وثائقهم بسبب الرسوم الإضافية بالعملة الصعبة.

ونحمل الحكومة مسؤلية تفاقم المعاناة التي وصلنا إليها خلال العامين الماضيين، كما نؤكد أننا سنواصل تصعيدنا السلمي من خلال الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات.

صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج- جمهورية مصر العربية.

الأحد ١٩-١- ٢٠٢٥ م