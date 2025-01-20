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إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح 1/2
  • إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح 2/2

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الدمام - شريف احمد - أصيب أربعة فلسطينيين بجروح مختلفة، في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة طفل برصاص قوات الاحتلال، وصفت جروحه بالخطيرة، بالقرب من دوار العودة بمدينة رفح، كما أصيب ثلاثة أطفال بجروح مختلفة جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في المدينة.
وأشارت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي بمدينة خانيونس إلى انتشال 47 شهيدًا مجهول الهوية اليوم، من مناطق متفرقة بمدينة رفح.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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