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مسرح عبادي الجوهر بجدة يستقبل العرض العالمي للخدع The Illusionists

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تستعد مدينة جدة لحدث عالمي مميز يتمثل في العرض المسرحي الشهير “The Illusionists”، الذي يعتبر من أضخم وأشهر عروض الخدع البصرية والترفيه في العالم.
ولأول مرة في المملكة العربية ، سيُقام هذا العرض المذهل على خشبة مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة، في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير، ليقدم تجربة استثنائية تفوق حدود الخيال.

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مسرح عبادي الجوهر بجدة يستقبل العرض العالمي للخدع The Illusionists - اليوم
مسرح عبادي الجوهر بجدة يستقبل العرض العالمي للخدع The Illusionists - اليوم

نجاحات عالمية باهرة

وقد تمكن عرض “The Illusionists” من تحقيق نجاحات باهرة في أكبر المسارح العالمية، حيث انطلق من ويست إند في لندن وصولاً إلى برودواي في نيويورك، محققاً أرقاماً قياسية في شباك التذاكر.
ومع تاريخه الحافل بالعروض الإبداعية التي تدمج بين الجرأة والتشويق، يأتي هذا العرض إلى المملكة ليُثري الساحة الثقافية والترفيهية، مُقدماً تجربة غير مسبوقة للجمهور السعودي.
مسرح عبادي الجوهر بجدة يستقبل العرض العالمي للخدع The Illusionists - اليوم

تجربة فريدة تناسب جميع الأعمار

ويتميز العرض بتصميمه الفريد الذي يُناسب مختلف الأعمار والفئات، سواء الشباب أو العائلات، حيث يجمع بين الإبداع والمتعة من خلال تقديم عروض خيالية تحبس الأنفاس.
ويضم العرض نخبة من أبرز فناني الخدع البصرية في العالم، الذين يقدمون مهاراتهم بحرفية عالمية تضيف بعداً جديداً لعالم الترفيه.
عرض "The Illusionists “ ليس مجرد عرض مسرحي، بل هو تجربة فريدة تنقل الحضور إلى عالم من الخيال والإبداع، ليعيشوا لحظات من الدهشة والإثارة التي تترك بصمة لا تُنسى في ذاكرة الجميع.
وبهذا الحدث، تستكمل جدة ريادتها كمنصة لاستضافة الفعاليات العالمية التي تعزز من موقع المملكة على خارطة الترفيه الدولية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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