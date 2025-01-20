بعد انتشاره في أفريقيا.. أعراض جدري القرود ومخاطره

القاهرة - سمر حسين - صحة

لايزال جدري القرود يسير نحو التفشي في البلدان مع تصاعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تفشيه بدول أفريقيا، ومؤخرا، بدأت بالفعل عمليات التطعيم ضد فيروس جدري القرود في مدينة مبايكي، عاصمة محافظة لوباي، والتي تعد مركز الوباء في جمهورية أفريقيا الوسطى، للحد من انتشاره.

وخلال السطور التالية، نرصد لكم ما لا تعرفه عن فيروس جدري القرود، نقلا عن منظمة الصحة العالمية.

جدري القرود، هو عدوى فيروسية تسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وتسبب بثورا مليئة بالصديد على الجلد، وعادة ما تكون الإصابة خفيفة لكنها قد تصل للوفاة.

أعراض جدري القرود

وتأتي الأعراض الشائعة للمرض على النحو التالي:

الطفح الجلدي

الآفات المخاطية التي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع

الحمى

الصداع

آلام العضلات

آلام الظهر والوهن

تورم الغدد الليمفاوية

التهاب الحلق

تورم مؤلم في المستقيم

ألم وصعوبة عند التبول

ألم عند البلع

متى تظهر أعراض جدري القرود؟

و تظهر الأعراض عادة في غضون أسبوع ولكنها قد تظهر أيضا بعد يوم واحد إلى 21 يوما من التعرض للفيروس.

وتستمر الأعراض لمدة تتراوح عادةً من أسبوعين إلى 4 أسابيع ولكنها قد تستمر لفترة أطول لدى شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

وغالبا ما يبدأ الفيروس بالطفح الجلدي على الوجه وينتشر في جميع مناطق الجسم ثم ينتقل إلى راحتي اليدين وباطن القدمين.

ويمكن أن يبدأ الجدري في أجزاء أخرى من الجسم، على شكل قرحة مسطحة تتطور إلى نفطة مليئة بسائل قد يسبب حكة أو قد يكون مؤلما، وعندما يشفى الطفح الجلدي، تجف الآفات وتتقشر وتتساقط.

وقد تظهر على بعض الأشخاص آفة جلدية واحدة أو عدد قليل من الآفات الجلدية وتظهر على البعض الآخر مئات من هذه الآفات أو أكثر.

الفئات المعرضة لخطر الإصابة

وتشمل الفئات التي قد تكون معرضة لخطر الإصابة بجدري القرود ما يلي:

العاملون في مجالي الصحة والرعاية المعرضون لخطر التعرض للفيروس.

الأشخاص الذي يعيشون في منزل واحد مع شخص مصاب.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات جدري القرود

الأطفال

الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة

الأشخاص المصابون بفيروس العوز المناعي البشري.

كيفية الوقاية من جدري القرود؟

ويمكن الوقاية من جدري القرود من خلال بعض الاحتياطات اللازمة:

ارتداء كمامة مضبوطة المقاس أثناء وجود أشخاص آخرين.

إتباع ممارسات النظافة العامة.

غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل.

عدم ملامسة الجلد للجلد أو الفم للجلد.